Свыше 32 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 262 человека.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 343 142 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 28 118 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 32 249 человек.