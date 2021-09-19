ВС Турции нейтрализовали 10 террористов РПК на севере Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 10 террористов РПК/YPG на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно информации, боевики готовили теракт в зоне проведения операции «Источник мира».

ВС Турции продолжают принимать меры для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.