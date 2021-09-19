ВС Турции нейтрализовали 10 террористов РПК на севере Сирии
Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 10 террористов РПК/YPG на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Согласно информации, боевики готовили теракт в зоне проведения операции «Источник мира».
ВС Турции продолжают принимать меры для обеспечения мира и стабильности в регионе.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.
РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Открытие Зангезурского коридора внесет положительный вклад в преодоление трудностей в азербайджано-армянских отношениях – Эрдоган
Правительство Армении не работает на перспективу в реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху - российский эксперт на платформе Baku Network
Состоялась церемония торжественного открытия XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО/ВИДЕО)
Группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в учениях "Сокол ТурАз-2021", вернулась на родину
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Дня национальной музыки (ФОТО)
Продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке минометных подразделений ВС Азербайджана (ВИДЕО)