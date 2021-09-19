В Турции нейтрализованы 5 террористов РПК

Турецкие силы безопасности нейтрализовали пять террористов РПК в районе Первари провинции Сиирт на юго-востоке Турции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", в воскресенье, 19 сентября, сообщило МВД Турции.

Боевики ликвидированы в районе горы Херекол.

Совместная операция регионального управления полиции Сиирта, Управления авиации, Командования жандармерии Сиирта и Командования ВВС Турции была проведена в координации со спецслужбами.

В операции были задействованы БПЛА, в том числе ударные.

ВС Турции продолжают принимать меры для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.