Президент Эрдоган откроет 35-этажное здание «Турецкого дома» в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня примет участие в церемонии открытия нового 35-этажного здания "Türkevi" (Турецкий дом) в Нью-Йорке, расположенного напротив штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В здании также разместятся Постоянное представительство Турции при ООН и Генеральное консульство Турции в Нью-Йорке.

Президент Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Здание было приобретено у американского IТ-гиганта IBM в 1977 году благодаря усилиям тогдашнего министра иностранных дел Турции Ихсана Сабри Чаглаянгила.

До 2013 года в строении размещались Постоянное представительство Турции при ООН и Генеральное консульство Турции в Нью-Йорке.

Сейчас на этом месте построен 35-этажный небоскреб в соответствии с активной внешней политикой Турции, растущей репутацией и потребностями официальной Анкары.

Новое здание высотой в 171 метр и площадью около 20 000 квадратных метров расположено напротив штаб-квартиры ООН и Постоянного представительства США при ООН.

В здании, помимо прочего, есть многочисленные конференц-залы и выставочные залы, парковка и т.д.

Проект "Türkevi" разработан американской архитектурной компанией "Perkins Eastman". Главный архитектор Джонатан Старк спроектировал окончательный вид здания после посещения Турции, где он познакомился с архитектурными традициями страны.

Здание, дизайн которого выполнен в духе традиционных турецких архитектурных мотивов, возвышается в форме тюльпана, его также можно увидеть из центрального Манхэттена, Ист-Ривер и Лонг-Айленд-Сити.

Небоскреб, который еще больше украсит характерный силуэт Нью-Йорка, будет отражать турецкую культуру, историю Турции и ее разнообразие.

Оформление входа в здание навеяно архитектурой сельджукских и османских караван-сараев.

В здании функционирует система, которая позволяет собирать и использовать дождевую воду. Комплекс имеет сертификат "зеленых" зданий "Leed Silver".

Ожидается, что "Турецкий дом" с его особенностями и инновациями, станет одним из культовых зданий Нью-Йорка. Строительство здания осуществлено турецко-американской компанией.