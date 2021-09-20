Турция обсудила с "Газпромом" поставки газа

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудил с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером ход и перспективы сотрудничества и в частности поставки газа, сообщает "Газпром", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Стороны высоко оценили работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые надежно транспортируют российский газ через Черное море потребителям", - отмечается в релизе.

В твиттере Донмез сообщил, что в Москве провел встречи как с Миллером, так и с российским министром энергетики Николаем Шульгиновым. "Мы обсудили наши текущие энергетические проекты и новые возможности. Мы провели продуктивные встречи, чтобы улучшить наше энергетическое сотрудничество, которое является важной темой в турецко-российских отношениях", - написал он.

"Энергетическое взаимодействие России и Турции поступательно развивается по всем направлениям энергетики, важное место отводится строительству АЭС "Аккую" и работе "Турецкого потока". Взаимодействие в энергетической сфере является стратегическим направлением многопланового сотрудничества между Россией и Турцией. Уверен в успешности нашей совместной работы и в других сферах ТЭК - электроэнергетической и угольной", - прокомментировало российское министерство.