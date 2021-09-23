Новый летательный аппарат Esinti впервые представлен на TEKNOFEST

Компания Turkish Technic (THY Teknik AŞ)- центр технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта флота турецкой компании Turkish Airlines - представила новый летательный аппарат Esinti («Бриз») на Фестивале авиации и космических технологий (TEKNOFEST) в Стамбуле.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу сообщается на странице компании в Twitter.

«Turkish Technic рада представить вам новый летательный аппарат. Esinti будет ожидать вас на фестивале до 26 сентября», - следует из публикации.