Новый летательный аппарат Esinti впервые представлен на TEKNOFEST
Компания Turkish Technic (THY Teknik AŞ)- центр технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта флота турецкой компании Turkish Airlines - представила новый летательный аппарат Esinti («Бриз») на Фестивале авиации и космических технологий (TEKNOFEST) в Стамбуле.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу сообщается на странице компании в Twitter.
«Turkish Technic рада представить вам новый летательный аппарат. Esinti будет ожидать вас на фестивале до 26 сентября», - следует из публикации.
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