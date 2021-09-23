Президент Эрдоган провел ряд встреч на полях ГА ООН

Турция 23 сентября 2021 03:58 (UTC+04:00)
Президент Эрдоган провел ряд встреч на полях ГА ООН

В Нью-Йорке на полях 76-й сессии ГА ООН состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Албании Эди Рамой, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Турецкий лидер также провел встречи с главой Президентского совета Ливии Мохаммедом аль-Манфи, коллегами из Бурунди Эваристом Ндайишимие и Ирака Бархамом Салехом.

Глава турецкого государства принял экс-президентов Хорватии Колинду Грабар-Китарович и Болгарии Петра Стоянова, президента ФИФА Джанни Инфантино и бывшего члена Президиума Боснии и Герцеговины Младена Иванича.

Все переговоры прошли за закрытыми дверями в новом здании “Турецкого дома” (Türkevi), в церемонии открытия которого турецкий лидер принял участие в рамках визита в США.

Президент Турции посетил США для участия в работе 76-й сессии ГА ООН.

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