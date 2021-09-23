Серийное производство БПЛА Bayraktar DİHA начнется в 2022 году

Компания Baykar впервые представила новый беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки (DİHA) на Фестивале авиации и космических технологий TEKNOFEST в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Серийное производство и первые поставки нового БПЛА Bayraktar DİHA запланированы на 2022 год.

Максимальная дальность полета беспилотника составляет 150 км. Благодаря сенсорным датчикам аппарат обладает способностью взлетать, садиться и вести наблюдение в автономном режиме. Бензиновый двигатель Bayraktar DİHA с низким расходом топлива обеспечивает высокую надежность работы БПЛА.

В беседе с агентством «Анадолу» инженер-конструктор компании Baykar Бурак Озбек рассказал, что Bayraktar DİHA не нуждается во взлетно-посадочной полосе. Он способен вертикально взлететь с любой платформы.

По его словам, Bayraktar DİHA имеет четыре электродвигателя для вертикального взлета и посадки, после чего принимает обычный курс полета благодаря бензиновому двигателю внутреннего сгорания. Таким образом, благодаря своей гибридной конструкции, беспилотник может оставаться в воздухе до 12 часов - больше, чем любой электрический летательный аппарат, добавил Озбек.

Озбек отметил, что генератор переменного тока на двигателе внутреннего сгорания нового БПЛА способен заряжать аккумуляторы летательного аппарата.