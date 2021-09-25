Азербайджан увеличил импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции - минторг

БАКУ /Trend/ - В январе – августе 2021 года экспорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции в Азербайджан вырос на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,058 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В августе экспорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции в Азербайджан вырос на 11,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года - до 674 тысяч долларов.

Турция в январе - августе в целом увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности на 49,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,802 миллиарда долларов.

В августе Турция экспортировала продукцию горнодобывающей промышленности на 509,238 миллиона долларов, что на 57,9 процента превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (август 2020 - август 2021 годов) турецкий экспорт продукции горнодобывающей промышленности составил 5,527 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)