В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 24 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 228 человек.
Об этом, как передает Trend, сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведен 341 221 тест, положительным на наличие вируса оказался результат 25 861 теста.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 24 875 человек.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Во время второй Карабахской войны азербайджанские солдаты проявили большую храбрость, профессионализм и целеустремленность - Мэтью Брайза
Истребитель ВВС Азербайджана выполнил очередной показательный полет на фестивале Технофест-2021 (ФОТО)
Победа в Отечественной войне вписана в славную историю Азербайджана – советник Президента Турции (ФОТО/ВИДЕО)
История, написанная победоносной азербайджанской армией, является прочной основой для дальнейшего развития страны – генсек Тюркского совета
Азербайджанские земли были освобождены от оккупации благодаря силе армии и руководству Президента Ильхама Алиева - посол Турции (ФОТО/ВИДЕО)
В 44-дневной Отечественной войне победа была достигнута благодаря силе армии и народа Азербайджана – турецкий эксперт