Порты Турции перевалили более 40 млн тонн нефтепродуктов
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Обращение Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу в связи с Днем памяти слушали перед Джума-мечетью в Агдаме (ФОТО)
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Охватившие Армению азербайджанофобия, исламофобия достигли степени психической болезни
Президент Ильхам Алиев: Если кому-то хочется оживить покойника по имени «Нагорный Карабах», то пусть сделает это на своей территории
Надеемся, что скоро Карабах превратится в регион благополучного развития – президент Международного конгресса экстремальных путешественников
Победа во Второй Карабахской войне выдвинула Азербайджан в число ведущих государств мира - Игорь Коротченко
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Выражаю благодарность родителям, воспитавшим таких отважных сынов, чьи имена навеки вошли в историю Азербайджанского государства (ФОТО)
Во время второй Карабахской войны азербайджанские солдаты проявили большую храбрость, профессионализм и целеустремленность - Мэтью Брайза
Истребитель ВВС Азербайджана выполнил очередной показательный полет на фестивале Технофест-2021 (ФОТО)
Победа в Отечественной войне вписана в славную историю Азербайджана – советник Президента Турции (ФОТО/ВИДЕО)
История, написанная победоносной азербайджанской армией, является прочной основой для дальнейшего развития страны – генсек Тюркского совета
Азербайджанские земли были освобождены от оккупации благодаря силе армии и руководству Президента Ильхама Алиева - посол Турции (ФОТО/ВИДЕО)
В 44-дневной Отечественной войне победа была достигнута благодаря силе армии и народа Азербайджана – турецкий эксперт