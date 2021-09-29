Эрдоган назвал плодотворной встречу с Путиным в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал плодотворной встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
«Проведя плодотворную встречу с коллегой Путиным, мы покинули Сочи», - написал Эрдоган в соцсетях.
Глава турецкого государства также добавил к публикации фотографию со встречи с Путиным.
Президент России также высоко оценил итоги переговоров с турецким коллегой.
«Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно. Будем в контакте», - сказал российский лидер, провожая гостя.
Лидеры двух стран обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы - ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Южном Кавказе.
Встреча продолжалась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме.
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