Эрдоган назвал плодотворной встречу с Путиным в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал плодотворной встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Проведя плодотворную встречу с коллегой Путиным, мы покинули Сочи», - написал Эрдоган в соцсетях.

Глава турецкого государства также добавил к публикации фотографию со встречи с Путиным.

Президент России также высоко оценил итоги переговоров с турецким коллегой.

«Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно. Будем в контакте», - сказал российский лидер, провожая гостя.

Лидеры двух стран обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы - ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Южном Кавказе.

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме.