Армения должна выполнить свои обязательства по Зангезурскому коридору - президент Турции

БАКУ /Trend/ - Армения должна выполнить свои обязательства по Зангезурскому коридору.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов, сопровождавших его в ходе визита в Россию.

Он отметил, что Зангезурский коридор создаст важные возможности для всего региона.

По его словам, автомобильная и железная дороги, которые будут построены в рамках этого коридора, создадут для всех стран региона новые торгово-экономические возможности.

"Азербайджан ведет большую работу для создания этого коридора. Разумеется, и армянская сторона должна выполнять свои обязательства по этому коридору", - сказал Эрдоган.

Он также сообщил, что президент России Владимир Путин в любой момент готов обсудить инициативу «Платформа шести», в состав которой могут войти три страны Южного Кавказа, а также Турция, Россия и Иран.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)