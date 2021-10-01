Объем экспорта Турции впервые превысил отметку в $20 млрд в месяц - Минторг

Объем турецкого экспорта за последние 12 месяцев достиг рекордных 212,2 млрд долларов. Тем самым, мы превысили целевой показатель в 211 млрд долларов, включенный в Среднесрочную программу экономического развития страны.

Об этом сообщил министр торговли Турции Мехмет Муш, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По его словам, объем внешней торговли Турции в сентябре 2021 года составил 44,2 млрд долларов. Это самый высокий месячный показатель торговли в истории турецкой экономики, сказал министр.

«Объем экспорта в сентябре увеличился на 30 процента - до 20,8 млрд долларов. Впервые в истории Республики объем поставок за рубеж превысил отметку в 20 млрд долларов в месяц», - сказал он.

Глава Минторга сообщил также, что продолжается подготовка к созданию Фонда развития экспорта Турции, который станет инструментом финансирования внешней торговли.