В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 22 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 203 человека.

Об этом, как передает Trend, сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 352 162 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 27 973 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 22 110 человек.