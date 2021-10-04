В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 22 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 194 человека.

Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 348 462 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 27 351 теста.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 22 004 человека.