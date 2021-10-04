В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 22 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 194 человека.
Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 348 462 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 27 351 теста.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 22 004 человека.
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