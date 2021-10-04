Товарооборот между Азербайджаном и Турцией вырос более чем на $80 млн
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Хроника войны: Обращение Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу в связи с освобождением от оккупации города Джебраил 4 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Тертер и возложил к нему цветы
Президент Ильхам Алиев посмотрел снаряды, сброшенные на Тертерский район армянскими вооруженными формированиями
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции малых гидроэлектростанций «Суговушан-1» и «Суговушан-2»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильных дорог, ведущих в поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района
Президент Ильхам Алиев осмотрел дом жителя города Тертер, разрушенный в результате атаки армянских ВС, и ознакомился с условиями, созданными в новом доме
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями, совершенными Арменией
Представители НПО посетили территории в Гяндже, разрушенные в результате ракетных ударов Армении (ФОТО)