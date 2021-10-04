Турция увеличила экспорт ковров почти на 40%

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – августе 2021 года увеличила экспорт ковров на 37,9 процента в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,831 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В августе Турция экспортировала ковры на 238 миллионов долларов, что на 16 процентов больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (август 2020 - август 2021 годов) турецкий экспорт ковров составил 3,172 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)