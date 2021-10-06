Турция увеличила экспорт готовой одежды почти на четверть

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – августе 2021 года увеличила экспорт готовой одежды в стоимостном выражении на 24,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,867 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В августе Турция экспортировала готовую одежду на 1,742 миллиарда долларов, что на 13,3 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (август 2020 - август 2021 годов) турецкий экспорт готовой одежды составил 19,668 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)