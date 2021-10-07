С начала года ВС Турции нейтрализовали в регионе 2 136 террористов - министр

В ответ на гибель турецкого военнослужащего Тайфуна Озкосе, на севере Сирии была начата масштабная операция, в рамках которой, по предварительным данным, ликвидировано 5 террористов. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в четверг в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам министра, активная борьба с террористами продолжается не только в Сирии, но и на севере Ирака.

«Буквально несколько дней назад турецкий спецназ уничтожил очередное логово боевиков в одной из горных пещер Ирака. В ходе боя были нейтрализованы 12 террористов»,- сказал турецкий министр.

Хулуси Акар напомнил, что тема борьбы с терроризмом не сходит с повестки дня Турции на протяжении последних 40 лет.

«Уверен, что ликвидация угрозы терроризма станет большим достижением не только для Турции, но и стран региона. 24 июля 2015 года Турция дала старт новому этапу борьбы с проявлениями терроризма. С того периода и по сей день в регионе нейтрализовано 18 582 террориста. Непосредственно с 1 января 2021 года число нейтрализованных боевиков составило 2136» ,- сказал министр.