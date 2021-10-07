В Анкаре пройдут политические консультации Турции и Ирана

Политические консультации между министерствами иностранных дел Турции и Ирана пройдут в Анкаре в пятницу, 8 октября, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В МИД Турции сообщили, делегации двух стран возглавят заместители глав внешнеполитических ведомств Турции и ИРИ, Седат Онал и Али Багери Кени.

Состоится обмен мнениями по состоянию и перспективам двусторонних связей, региональным и международным вопросам.​​​​​​​