В Анкаре пройдут политические консультации Турции и Ирана
Политические консультации между министерствами иностранных дел Турции и Ирана пройдут в Анкаре в пятницу, 8 октября, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
В МИД Турции сообщили, делегации двух стран возглавят заместители глав внешнеполитических ведомств Турции и ИРИ, Седат Онал и Али Багери Кени.
Состоится обмен мнениями по состоянию и перспективам двусторонних связей, региональным и международным вопросам.
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