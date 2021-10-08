Глобальное значение ж/д Баку-Тбилиси-Карс неизменно растет - президент Турции

БАКУ /Trend/ - Глобальное значение железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) неизменно растет.

Как сообщает Trend, об этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в пятницу на заседании Совета по транспорту и связи.

По его словам, в сфере транспорта и связи проводится колоссальная работа и происходит много положительных изменений.

Отметив растущее значение БТК в качестве альтернативной линии в контексте глобальной торговли, глава турецкого государства сказал, что благодаря БТК стало реальностью бесперебойное железнодорожное сообщение между Западной Европой и самыми отдаленными районами Азии.

"Мы расширяем эти возможности, используя имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы. Мы хотим, чтобы все получили пользу от этих проектов", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)