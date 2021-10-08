Турецкий экспорт зерновых и бобовых культур с начала года превысил $6 млрд

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – сентябре 2021 года увеличила экспорт зерновых и бобовых культур на 22,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,421 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В сентябре Турция экспортировала зерновые и бобовые на 847,634 миллиона долларов, что на 31,8 процента больше показателя сентября 2020 года.

За последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021) турецкий экспорт зерновых и бобовых составил 8,465 миллиарда долларов.