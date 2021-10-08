Турецкий экспорт зерновых и бобовых культур с начала года превысил $6 млрд
БАКУ /Trend/ - Турция в январе – сентябре 2021 года увеличила экспорт зерновых и бобовых культур на 22,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,421 миллиарда долларов.
Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.
В сентябре Турция экспортировала зерновые и бобовые на 847,634 миллиона долларов, что на 31,8 процента больше показателя сентября 2020 года.
За последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021) турецкий экспорт зерновых и бобовых составил 8,465 миллиарда долларов.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане предлагается присваивать звание суббакалавра лицам, получившим высшее профессиональное техническое образование
Агентство Азербайджана по разминированию провело тендер на поставку автомобилей скорой помощи (ФОТО)
Fitch Solutions прогнозирует продолжение восстановления нефтегазового сектора Азербайджана в 2022 году
Проект "Цифровой шелковый путь" NEQSOL Holding представлен на конференции Submarine Networks World 2021
В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19
Азербайджанский фильм удостоен награды фестиваля "Киношок" в номинации "За лучший сценарий" (ВИДЕО, ФОТО)
Влиятельная перуанская медиа-структура представила интервью с главой пресс-службы МИД Азербайджана (ФОТО)
Европа крайне нуждается в расширении азербайджанского «Южного газового коридора» - западные аналитики