Наша цель – выйти из разряда стран, импортирующих технологии - Эрдоган

Турция расположена в регионе, где исторически происходили крупные перемены. Наша страна полна решимости и далее находиться на передовой преобразований.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на 12-ом заседании Совета по транспорту и коммуникациям при Минтрансе в Стамбуле.

Президент отметил, что продолжая инвестиции в промышленность и логистику, государство и частный сектор Турции способствуют дальнейшему развитию инфраструктуры страны, что позволит максимально полно воспользоваться возможностями, стоящими перед страной.

«Наша цель – выйти из разряда стран, импортирующих технологии. Турция должна превратиться в одного из глобальных технологических локомотивов, формирующего тренды развития», - сказал президент.

По его словам, за годы правления Партии справедливости и развития Турции, система железных дорог Турции, протяженностью в 12 803 км была полностью модернизирована.

В 2022 году будет налажено производство электрических локомотивов турецкого производства

Инвестиции в развитие системы автомобильных дорог Турции позволили увеличить поток транспортных средств на 170 процентов, а число ДТП снизилось на 80 процентов, продолжил Эрдоган.

Глава государства также привлек внимание к скачку в развитии сферы гражданской авиации Турции.

«За годы правления ПСР (с 2002 года), число аэропортов в Турции увеличилось с 26 до 56. С вводом в эксплуатацию строящихся воздушных гаваней, их число достигнет 61», - сказал Эрдоган.

Президент Эрдоган отметил, что «Стамбульский аэропорт» занимает второе место в списке лучших воздушных гаваней мира. Аэропорт турецкого мегаполиса также признан лидером по масштабам авиасообщения в Европе.