В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 25 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 196 человек.
Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 344 280 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 28 370 тестов.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 25 772 человек.
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