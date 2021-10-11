Порты Турции перевалили в январе-августе свыше 4 млн тонн удобрений

Турция 11 октября 2021 19:59 (UTC+04:00)
Порты Турции перевалили в январе-августе свыше 4 млн тонн удобрений
Оборот одной из платежных компаний Азербайджана вырос почти на 50%
Оборот одной из платежных компаний Азербайджана вырос почти на 50%
Порты Турции перевалили в январе-августе свыше 4 млн тонн удобрений
Порты Турции перевалили в январе-августе свыше 4 млн тонн удобрений
Агентство по развитию МСБ Азербайджана продолжает проводить исследования внутреннего рынка (ФОТО)
Агентство по развитию МСБ Азербайджана продолжает проводить исследования внутреннего рынка (ФОТО)
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