Турция не намерена терпеть наличие угроз с севера Сирии - Эрдоган

Анкара более не намерена проявлять терпение в отношении территорий в Сирии, которые являются источником террористических атак против Турции. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина страны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

“Последнее нападение на наших полицейских (в зоне операции "Щит Евфрата") и вылазки, нацеленные на наши земли, уже переполнили чашу нашего терпения. В кратчайшие сроки мы предпримем необходимые шаги для решения этих проблем”, - заявил турецкий лидер.

Накануне в результате ракетного обстрела со стороны террористов PKK/PYD бронетранспортера в зоне проведения операции "Щит Евфрата" на севере Сирии погибли двое сотрудников отряда полиции спецназначения Турции, еще трое спецназовцев получили ранения.

По его словам, Турция “полна решимости устранить угрозы, исходящие с севера Сирии, либо вместе с действующими там местными силами, либо собственными средствами”.

Продолжая тему борьбы с терроризмом президент Эрдоган сообщил, что с начала года властям Турции добровольно сдались 153 террориста РПК, а за последние 5 лет этот показатель перевалил за тысячу человек.

Глава государства затронул и тему нелегальной миграции. Президент Эрдоган призвал страны Евросоюза проявить большую ответственность в урегулировании миграционного кризиса. Он вновь подчеркнул, что Турция не сможет самостоятельно справиться с новым потоком беженцев. “Мы не можем взять на себя это бремя в одиночку. Мы ожидаем большей ответственности от стран, которые являются целью мигрантов, в первую это страны Европы”, - сказал, в частности, турецкий лидер.

Далее глава государства коснулся усилий Турции в борьбе с глобальным изменением климата. Он подчеркнул, что Турция “полна решимости взять на себя ведущую роль в разрешении этого сложнейшего кризиса, с которым столкнулось человечество”.

Президент Турции добавил, что для достижения этой цели власти Турции намерены поставить “революцию зеленого развития” в центр всей своей деятельности.

Глава государства призвал все сегменты турецкого общества, от “политических партий до частного сектора и неправительственных организаций, поддержать исторический проект “Зеленое развитие”.