Международные организации улучшают свои прогнозы по росту экономики Турции

Вопреки трудностям, возникшим в цепочке поставок в связи с пандемией коронавируса, быстрое восстановление турецкой экономики, мощный рывок промышленного производства, а также эффективный процесс вакцинации способствовали тому, что многие международные организации и учреждения стали пересматривать свои прогнозы относительно роста ВВП Турции на текущий год в сторону повышения, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Так, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем сентябрьском промежуточном отчете об экономических перспективах повысила прогнозируемый рост Турции на 2021 год на 2,7 пункта - до 8,4 процента.

Рост турецкой экономики в следующем году прогнозируется на уровне 3,1 процента.

Ожидается, что по темпам роста в 2021 году Турция займет первое место среди стран ОЭСР и третье - среди стран «Большой двадцатки» (G20) после Индии и Китая.

Свой прогноз по росту экономики Турции на текущий год пересмотрел и Всемирный банк, увеличив ожидания с 5 процентов до 8,5 процента при росте на 3,5 пункта.

Международные рейтинговые агентства также пересмотрели свои прогнозы относительно роста экономики Турции на 2021 год после того, как экономика страны продемонстрировала рекордный рост во втором квартале текущего года.

Так, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в своем сентябрьском отчете «Перспективы мировой экономики» повысило прогноз роста экономики Турции на 2021 год с 7,9 до 9,2 процента.

В агентстве прогнозируют, что рост экономики Турции в 2023 году составит 4,5 процента после снижения темпов до 3,5 процента в 2022 году.

В свою очередь рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в отчете, опубликованном 28 сентября, заявило, что данные об экономической активности в Турции лучше, чем предполагалось ранее, а прогноз роста экономики Турции повышен с 6,1 до 8,6 процента. Рост экономики Турции в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3 процента.

Moody's улучшило свой прогноз по Турции на 2021 год с 5 до 6 процентов, а на следующий год - с 3,5 до 3,6 процента.

Также свои прогнозы в сторону улучшения пересмотрели и инвестиционные банки.

Самый высокий прогноз роста турецкой экономики на 2021 год был дан банком Unicredit - 9,7 процента.

Unicredit, увеличивший прогноз роста экономики Турции на 2021 год с 7,5 процента до 9,7 процента, улучшил свой прогноз на 2022 год - с 3,5 процента до 5,5 процента.

JPMorgan и Goldman Sachs, один из крупнейших инвестиционных банков США, повысил прогноз роста турецкой экономики на текущий год с 6,8 до 8,4 процента и сохранил прогноз на 2022 год на уровне 3,4 процента.

Также повысил свои прогнозы по росту экономики Турции банк Goldman Sachs - с 7,5 до 9,5 процента.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики Турции на 2021 год с 5,8 до 9 процентов и сохранил прогноз на 2022 год на уровне 3,3 процента.