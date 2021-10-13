В Турции разоблачили иранскую шпионскую сеть

В результате совместной операции Национальной разведывательной организации (MİT) Турции и полиции в провинции Ван на востоке страны разоблачена иранская шпионская сеть, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Задержаны восемь человек, в том числе два агента иранских спецслужб.

Как сообщается, члены группы были схвачены при попытке нелегальным путем переправить на родину бывшего иранского военного.