В Турции введено свыше 113,18 млн доз вакцины от COVID-19

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено более 113,18 млн. доз вакцины против COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава республики, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По данным ведомства, в общей сложности свыше 54,67 млн. человек получили первые дозы, а около 46,77 млн. граждан прошли полную вакцинацию.

За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 30 331 пациентов.

Зафиксировано еще 31 248 случаев заражения и 236 летальных исхода.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).