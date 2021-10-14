Турция увеличила экспорт готовой одежды на более чем 20%
БАКУ /Trend/ - Турция в январе – сентябре 2021 года увеличила экспорт готовой одежды на 22,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 14,810 миллиарда долларов.
Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.
В сентябре Турция экспортировала готовую одежду на 1,948 миллиарда долларов, что на девять процентов больше показателя сентября 2020 года.
За последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021 гг.) турецкий экспорт готовой одежды составил 19,823 миллиарда долларов.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Между Азербайджаном и Россией активно развиваются безналичные переводы - заместитель директора сервиса "Золотая Корона"
Лента новостей
Награждена группа азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане (ФОТО)
Обвиняемый по ряду статей УК Азербайджана экс-главврач модульного госпиталя МЧС отказался от дачи показаний на суде
Между Азербайджаном и Россией активно развиваются безналичные переводы - заместитель директора сервиса "Золотая Корона"
Siemens о проекте локализации производства электротехнического оборудования в Узбекистане (Эксклюзив)
В Азербайджане 25 из 30 энергетических напитков не являются энергетиками – Агентство пищевой безопасности
Телеком операторы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана подписали Меморандум о Сотрудничестве (ФОТО)
Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху – Захарова
Встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении послужит оздоровлению общей обстановки на Южном Кавказе – Захарова
Интенсивная глобализация и богатства музеев – что обсуждают в Баку эксперты из разных стран мира (ФОТО)
Азербайджан имеет на Каспии огромные запасы газа, которые при определенных условиях также могут быть использованы – министр