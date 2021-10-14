Турция увеличила экспорт готовой одежды на более чем 20%

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – сентябре 2021 года увеличила экспорт готовой одежды на 22,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 14,810 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В сентябре Турция экспортировала готовую одежду на 1,948 миллиарда долларов, что на девять процентов больше показателя сентября 2020 года.

За последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021 гг.) турецкий экспорт готовой одежды составил 19,823 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)