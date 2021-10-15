Турция предпримет все необходимые шаги против террористов в Сирии - Эрдоган

В предстоящий период борьба Турции [с терроризмом] в Сирии выйдет на качественно новый уровень. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя журналистам позицию Анкары по Сирии и Афганистану, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Эрдоган подчеркнул, что терпение Анкары по вопросу происков террористов YPG (сирийское крыло РПК) у южных границ Турции иссякло. «Мы предпримем все необходимые шаги против террористов», - заверил президент.

​​​​​​​Касаясь итогов визита делегации движения «Талибан» в Турцию, глава государства сообщил, что талибы озвучили в Анкаре просьбу о поставках гумпомощи, также была обсуждена тема дальнейшего развития Афганистана. «В соответствии с этими обращениями Турция окажет посильную помощь афганскому народу», - сказал Эрдоган.

Президент напомнил, что турецкие военные и специалисты ранее обеспечивали безопасность и осуществляли управление международным аэропортом Кабула. «Если в последующем удастся договориться, Турция, Катар и Афганистан могут предпринять аналогичные шаги», - сказал турецкий лидер.