В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 25 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 181 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 363 536 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 30 694 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 25 513 человек.