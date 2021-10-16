Турция увеличила экспорт стали почти на 80%

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – сентябре 2021 года увеличила экспорт стали на 77,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 15,840 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В сентябре Турция экспортировала сталь на 2,613 миллиарда долларов, что в 1,4 раза больше показателя сентября 2020 года.

За последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021 гг.) турецкий экспорт стали составил 19,517 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)