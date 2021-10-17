ВВС Турции нейтрализовали 3 террористов РПК на севере Ирака

ВВС Турции нейтрализовали трех боевиков террористической организации РПК в районе Кандиль на севере Ирака. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Террористам негде скрыться. Ни одно место не безопасно для них. Трое террористов РПК, обнаруженные в районе Кандиль на севере Ирака, были нейтрализованы в ходе воздушной операции», - отмечается в сообщении.