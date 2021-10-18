Порты Турции перевалили свыше 6 млн тонн грузов из Китая
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Пусть текут воды могучего Днепра, или Как звучат произведения украинских поэтов на азербайджанском (ФОТО)
Глава Управления Администрации Президента Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости (ФОТО)
Госслужба Азербайджана по вопросам имущества выставит на аукцион свыше 70 объектов государственной собственности
У Украины есть все возможности для восстановления инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана - депутат Верховной Рады
Мы стали свидетелями славной истории, написанной победоносной азербайджанской армией - Багдад Амреев
Украинские компании могут принять участие в строительстве и восстановлении города Агдам - депутат Верховной Рады
НАТО готова оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в Южнокавказском регионе - спецпредставитель
Корреспондент Trend удостоен премии Азербайджана-Турции за активное участие в информационной войне (ФОТО)
В Узбекистане вышла книга украинского писателя азербайджанского происхождения про судьбу Хивинской династии (ФОТО)
Израиль и Азербайджан - прекрасные союзники и партнеры, у которых есть общие интересы в регионе - бывший вице-спикер Кнессета
Худаферин и прилегающие территории были освобождены без единой потери - участники операции (ФОТО/ВИДЕО)
В ближайшие дни в Кабмин Азербайджана будут представлены предложения о повышении зарплат, пенсий и соцвыплат - министр
Наша цель - за короткое время довести товарооборот между Азербайджаном и Турцией до $15 млрд - турецкая ассоциация (ВИДЕО)
Непредоставление Арменией карт минных полей препятствует работам по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана - глава МИД
Президент Ильхам Алиев: Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кяльбаджара и Лачина. Мы проделаем эту работу не беря никаких кредитов
Президент Ильхам Алиев: Худаферинский мост является национальным достоянием азербайджанского народа, доказательством его таланта (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: После возвращения великого лидера Гейдара Алиева к власти в Азербайджане была предотвращена угроза повторной утраты независимости
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной государственная независимость Азербайджана, мир и благополучие в нашей стране! (ФОТО)
Позиция Азербайджана по вопросу отношений с Арменией в постконфликтный период неизменна – Джейхун Байрамов
Президент Ильхам Алиев: Когда я сообщил об освобождении Физули, весь мир увидел, что мы до конца выполним свою славную миссию (ПОЛНАЯ РЕЧЬ)
Компании Катара могут быть привлечены к работам по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана