Грузия увеличила импорт стали из Турции почти на 20%

БАКУ /Trend/ - В январе–сентябре 2021 года экспорт стали из Турции в Грузию вырос на 19,7 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 113,238 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В сентябре 2021 года экспорт стали из Турции в Грузию достиг 20,737 миллиона долларов, что на 52,4 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Турция в январе – сентябре 2021 года увеличила экспорт стали на 77,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 15,840 миллиарда долларов.

В сентябре Турция экспортировала сталь на 2,613 миллиарда долларов, что в 1,4 раза больше показателя сентября 2020 года.

За последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021 гг.) турецкий экспорт стали составил 19,517 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)