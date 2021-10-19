Анкара отвергла доклад Еврокомиссии по Турции

МИД Турции подверг критике посвященную Турции часть отчета Еврокомиссии о стратегии расширения ЕС за 2021 год, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В МИД отметили, что в документе игнорируются обязательства перед Турцией, как страной-кандидатом в члены ЕС в то время, когда Анкара возобновила диалог на высоком уровне с ЕС и стремится разработать более позитивную политическую повестку дня с блоком.

«Анкара отвергает доклад Еврокомиссии, как и в предыдущие годы содержащий непоследовательные и предвзятые греко-кипрские тезисы по вопросам, не входящим в компетенцию ЕС», - говорится в заявлении МИД Турции.