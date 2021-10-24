На севере Сирии нейтрализованы 5 террористов PПК

В зоне проведения операции «Источник мира» на севере Сирии нейтрализованы 5 боевиков YPG [сирийское крыло РПК], готовящих теракты. Об этом в воскресенье сообщило Министерство национальной обороны Турции в социальных сетях, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Операция по нейтрализации террористов была проведена силами спецназа.

Согласно сообщению, террористы планировали теракты в районе операции «Источник мира».

«Турция не позволяла и не позволит террористам PKK/YPG нарушить атмосферу спокойствия и безопасности в зоне проведения операции «Источник мира», - говорится в сообщении.