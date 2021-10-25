В Турции за 9 месяцев зарегистрировано до 180 компаний с азербайджанским капиталом
Лента новостей
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News от 25 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Нидерландский банк развития открыт к рассмотрению новых инвествозможностей в Узбекистане (Эксклюзив)
Парвиз Шахбазов принял участие в церемонии инаугурации инициативы "Зеленая Саудовская Аравия" (ФОТО/ВИДЕО)
"Формула власти": Михаил Гусман о личности Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова (ВИДЕО)
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры в связи с событиями, произошедшими в прошлом году на этой неделе (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фотографией из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан (ФОТО)
IFC будет способствовать развитию электронных финансовых услуг в Азербайджане - региональный менеджер
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева французской газете "Фигаро" от 24 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)