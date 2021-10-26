Неуважение к суверенитету Турции недопустимо - Эрдоган

Турция 26 октября 2021 05:00 (UTC+04:00)
Неуважение к суверенитету Турции недопустимо - Эрдоган

Попытки вмешательства в деятельность судебной системы Турции и неуважение к ее суверенитету недопустимы. Об этом сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя скандальное заявление посольств ряда стран по поводу проводимого в Турции судебного процесса над Османом Кавалой, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

"Те, кто не уважает независимость нашей страны и чувства нашей нации, не могут пребывать в этой стране, независимо от своих титулов. Долг главы государства - дать необходимый ответ на это неуважение к нашей независимой и беспристрастной судебной системе и ее представителям", - заявил турецкий лидер в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

По его словам, заявление послов в Анкаре "касалось не конкретного лица или вопроса, а было прямо направлено против судебной системы и суверенных прав" Турции.

"Те, кто вернется к старым привычкам, принимая доброжелательность Турции за слабость, получат ответ, которого они заслуживают, если не признают свою ошибку", - предупредил глава государства.

Он подчеркнул, что Турция не может допустить, чтобы группа послов вмешивалась в деятельность судебной системы страны. "По Конституции, этим правом не обладают даже наши законодательные и исполнительные органы", - пояснил президент Эрдоган.

Глава государства указал, что "подобное отношение является большим оскорблением для всех представителей судебной власти Турции, включая судей, прокуроров и адвокатов".

Комментируя реакцию Анкары на сложившуюся ситуацию президент Эрдоган подчеркнул, что намерения Турции заключаются не в том, чтобы вызвать кризис, а в том, чтобы защитить интересы, права, достоинство и суверенитет страны.

Президент Эрдоган коснулся и планов Анкары по дальнейшему углублению связей со странами Африки. "Турция продолжит строить общее будущее с нашими африканскими друзьями, доставляя тем самым "дискомфорт" колонизаторам", - сказал, в частности, турецкий лидер.

"Укрепление отношений с Африкой является одним из приоритетов нашей внешней политики, и мы работаем над этим путем укрепления дипломатической сети в странах Африки, экономических и торговых отношений с ними", - сказал Эрдоган.

"Наши африканские друзья хорошо осведомлены о тех богатствах, которыми они располагают, и о пользе, которую они могут извлечь из них. Африканцы больше не хотят, чтобы их эксплуатировали, угнетали или убивали, они хотят добиваться прогресса благодаря справедливому распределению (ресурсов - ред.), развитию и росту, внося таким образом вклад во благо человечества", - продолжил он.

Президент Эрдоган также подчеркнул, что взгляды Турции на Африку намного отличаются от отношения к континенту западных стран.

"Наши партнеры (в Африке - ред.) видят, что в центре нашего подхода к региону стоит гуманизм, поскольку мы являемся страной, история которой не запятнана колониализмом и массовыми убийствами. Поэтому они отводят нам особое место. Мы наблюдаем следы колонизаторов по всему континенту, в политической, экономической, социальной и культурной областях. В противовес этому в Африке начала укореняться политика Турции, основанная на взаимном уважении, солидарности и взаимопонимании", - рассказал президент Эрдоган.

Президент Эрдоган отметил, что такие мероприятия, как III Экономический и бизнес-форум Турция - Африка, состоявшийся в Стамбуле на прошлой неделе, а также Саммит партнерства Турция-Африка, намеченный на 17-18 декабря, являются конкретными примерами пути, пройденного в направлении углубления связей между Турцией и странами Африки.

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