Проходит 98 лет со дня основания Турецкой Республики

Турция 29 октября 2021 09:40 (UTC+04:00)
Проходит 98 лет со дня основания Турецкой Республики

Прошло 98 лет со дня провозглашения Турецкой Республики - события, открывшего новую эру в истории турецкого народа. С провозглашением республики лозунг «Суверенитет безоговорочно и безусловно принадлежит народу» занял свое место в государственном управлении, пишет Trend со ссылкой на агентство Anadolu.

Ежегодно 29 октября турецкий народ отмечает главный национальный праздник – День Республики. Именно в этот день в 1923 году Турция была объявлена Республикой.

23 апреля 1920 года в период Национально-освободительной борьбы турецкого народа открылось Великое национальное собрание (парламент), которое провозгласило Турецкую Республику. Однако официального признания Турецкая Республика не получила до 1923 года. 24 июля 1923 был подписан Лозаннский договор, согласно которому признавалась независимость Турции.

13 октября 1923 года, через 2 месяца после начала работы второго созыва Великого национального собрания Турции, Анкара стала центром правительства Турции.

Назрела необходимость в четком обозначении формы правления и избрании главы нового государства.

До того момента во главе государства стоял спикер Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Кемаль Ататюрк.

Ряд зарубежных государств требовали от Анкары более четкого определения формы государственного правления с целью утверждения текста Лозаннского мирного договора.

Ситуация осложнялась несогласованностью с парламентом состава нового правительства Турции.

25 октября 1923 года действующее правительство ушло в отставку и в стране начался политический кризис.

Ситуация была воспринята Ататюрком в качестве возможности для объявления Республики.

- Завтра будет объявлена Республика

Поскольку до 28 октября 1923 года не удалось сформировать правительство, Мустафа Кемаль Ататюрк сообщил соратникам во дворце «Чанкая» в Анкаре, что на следующий день провозгласит республику.

Той ночью Ататюрк вместе с Исметом Иноню подготовил законопроект о внесении изменений в статьи Конституции от 1921 года.

29 октября 1923 года законопроект был представлен на рассмотрение парламентской фракции партии и содержал следующие положения:

- Государственной формой правления в турецком государстве является Республика;

- Во главе системы исполнительной власти стоит Кабинет министров;

- Президент избирается парламентом из числа депутатов высшего законодательного органа на один срок;

- Президент считается главой государства. В этом лице при необходимости может председательствовать в парламенте и кабинете министров.

В тот же день законопроект был вынесен на рассмотрение парламента и после дебатов принят в 20.30 единогласно всеми 158 участниками заседания.

Провозглашение республики было встречено аплодисментами и радостными возгласами: «Да здравствует Республика!»

С провозглашением республики лозунг «Суверенитет безоговорочно и безусловно принадлежит народу» занял свое место в государственном управлении.

После этого были проведены выборы президента.

Мустафа Кемаль Ататюрк, получивший в ходе тайного голосования голоса всех 158 депутатов, был избран первым президентом нового турецкого государства.

После этого с трибуны парламента выступил Ататюрк, завершив свое выступление словами «Турецкая Республика будет счастливой, успешной и победоносной».

Тем самым был положен конец спорам вокруг названия и формы правления государства, закрыт вопрос руководства страны.

Изменена система формирования правительства, согласно которой президент назначает премьер-министра, а тот в свою очередь представляет на утверждение главы государства состав Кабмина.

Миссия формирования первого правительства Турецкой Республики была возложена на Исмета Иноню, а Фетхи Окьяр был избран спикером ВНСТ.

Турецкий народ отпраздновал провозглашение Республики в ночь с 29 на 30 октября, а также 30 октября.

Указом от 26 октября 1924 года было принято решение отпраздновать провозглашение Республики 101 выстрелами из артиллерийских орудий и официальными мероприятиями.

В соответствии с решением с 29 октября 1924 года в стране начались праздничные мероприятия.

2 февраля 1925 года Министерство иностранных дел Турции предложило объявить 29 октября официальной праздничной датой.

Предложение было рассмотрено Конституционной комиссией парламента и принято 18 апреля.

Великое национальное собрание Турции 19 апреля 1925 года утвердило решение, объявив 29 октября национальным праздником.

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