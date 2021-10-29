Турция достигнет целей на 2023 год - Реджеп Тайип Эрдоган

Турция не позволит никаким препятствиям, заговорам и нападкам помешать ей достичь целей, реализация которых намечена к 100-летию основания Турецкой Республики.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия после реконструкции Культурного центра имени Ататюрка в Стамбуле.

“Мы стремимся отдать наш долг основателям Турецкой Республики, работая день и ночь во имя достижения целей на 2023 год”, - заявил турецкий лидер.

Глава государства отметил, что Культурный центр Ататюрка - это место, где наиболее отчетливо прослеживается контраст между прежней и новой Турцией.

По его словам, мероприятия в области культуры и искусства, проводимые в Культурном центре Ататюрка, будут вносить свой вклад в построение “великой и могущественной Турции”.

“Культурный центр Ататюрка станет местом, где бьется пульс культурной жизни нашей страны”, - выразил уверенность президент Эрдоган.