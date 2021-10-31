Эрдоган провел встречу с Макроном в Риме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита G20 в Риме провел встречу с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Встреча прошла в конгресс-центре «Нувола» в закрытом для прессы режиме и продлилась 50 минут.

Ранее турецкий лидер провел в Риме переговоры с президентом США Джо Байденом, а также ряд других двусторонних встреч.

Саммит G20

Саммит глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20) начался в субботу в Риме.

Двухдневный саммит проходит в столичном конгресс-центре «Нувола» под председательством премьер-министра Италии Марио Драги.

Италия впервые в своей истории принимает саммит «Большой двадцатки».

Лидеры ведущих государств планируют в течение двух дней обсудить пути объединения усилий по преодолению самого серьёзного кризиса со времён Второй мировой войны – последствий пандемии коронавируса.

В соответствии с последними вызовами были определены три основных раздела повестки саммита - «Люди», «Планета» и «Благополучие».

На форуме будут обсуждаться конкретные способы сокращения неравенства, усугубившегося из-за пандемии. Также на повестке такие вопросы, как борьба с изменением климата, защита окружающей среды и переход к низкоуглеродной экономике. Как ожидается, состоится также обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития.

Помимо стран «двадцатки» приглашены другие государства, некоторые из которых будут представлены лидерами. Прозвучат выступления в онлайн-формате глав и представителей ВОЗ, Всемирного банка, МВФ, Африканского союза, ОЭСР, ВТО.