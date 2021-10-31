Эрдоган подчеркнул недопустимость "вакцинного национализма" с использованием различных методов

Продолжение 'вакцинного национализма' с использованием различных методов и дискриминация на международном уровне признанных ВОЗ вакцин недопустимо.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в рамках саммита "Большой двадцатки" ( G20) в Риме.

По словам главы государства, несмотря на начавшийся в 2021 году процесс восстановления мировая экономика по-прежнему сталкивается с серьезными вызовами.

"Организации, контролирующие мировую финансовую систему, не должны становиться инструментом политических манипуляций, не имеющих какого-либо разумного экономического оправдания", - подчеркнул турецкий лидер.

Президент Турции назвал позорным тот факт, что расходы на нелегальную миграцию стран, более всего загрязняющих окружающую среду, вдвое больше суммы, расходуемой ими на борьбу с изменением климата.