Эрдоган и Байден обсудили тему закупки самолетов F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил в Риме с главой Белого дома Джо Байденом тему закупки самолетов F-16, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Негативной реакции с американской стороны не было. Тема будет обсуждена на уровне оборонных ведомств и МИД. Надеемся на результативность диалога», - заявил президент Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими турецкого лидера в ходе поездки на саммит «Большой двадцатки» в Риме.

Турецкий лидер отметил, что речь идет также о модернизации парка F-16 на вооружении ВВС Турции.

Эрдоган напомнил, что в рамках участия в программе разработки и производства самолетов пятого поколения F-35 Турция ранее перечислила США 1,4 млрд долларов.

Он сообщил, что по итогам встречи с Байденом принято решение об активизации экономических связей и сотрудничества по Афганистану, Сирии, Ливии и Восточному Средиземноморью.

По словам главы государства, на встречах с Джо Байденом и [президентом Франции] Эммануэлем Макроном он выразил серьезную обеспокоенность строительством военной базы в греческом Дедеагаче.

Турецкий лидер выразил также недовольство отношением Вашингтона к происходящему в Сирии.

«Турция своевременно предпринимает все необходимые шаги [в рамках антитеррористических операций за пределами страны]. Мы не намерены отступать. Вместе с тем союзнику и партнеру Турции по НАТО [США] не пристало оказывать поддержку террористическим организациям», - сказал Эрдоган.

Касаясь вероятности новой антитеррористической операции в Сирии, турецкий лидер заверил, что, данный шаг, безусловно, будет предпринят в нужное для этого время.

Глава турецкого государства вновь выразил готовность к доведению товарооборота с США до уровня в 100 млрд долларов в год.

Президент сообщил далее, что отменил поездку на климатическую конференцию в Глазго ввиду невыполнения условий Анкары. «Вопрос не только в обеспечении безопасности, но и в имидже Турции», - сказал турецкий лидер.

Глава государства сообщил далее, что до конца года начнется производство турецкой вакцины от коронавируса - TURKOVAC. «Мы готовы делиться вакциной со всем миром и показать, что делаем то, чего не делают другие», - подчеркнул турецкий лидер.