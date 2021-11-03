Итальянская пресса назвала Эрдогана "победителем" саммита G20

Итальянская пресса назвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "победителем" саммита лидеров "Большой двадцатки" (G20), завершившегося в Риме, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Одна из самых многотиражных и популярных газет Италии Corriere della Sera отмечает, что президент Турции вошел в число самых "востребованных" участников саммита.

Издание подчеркивает, что во время форума многие лидеры стремились провести переговоры с главой турецкого государства.

"Если и есть "победитель" нынешнего G20, то, скорее всего, это Реджеп Тайип Эрдоган", - пишет газета La Verita.

"Завышенная ли это оценка? Скорее всего, нет. На саммите в Риме президент Турции воспользовался тремя факторами: политической слабостью президента США Джо Байдена как на международном уровне, так и у себя в стране. У Эрдогана было пространство для маневра благодаря тому, что ось Китай-Россия не была представлена на этом саммите, и в-третьих, он обозначил свою центральную роль в некоторых критических моментах", - делает вывод издание.

Как отмечает газета "Il Messaggero", отношения между Турцией и Италией, которые пережили период обострения из-за известных заявлений итальянского премьер-министра Марио Драги, удалось "смягчить" благодаря двусторонней встрече Драги и Эрдогана в рамках саммита.

Издание уверено, что кризис в отношениях между Анкарой и Римом успешно преодолен и остался в прошлом.

"Саммит G20 оказался успешным для Эрдогана. Он настоящий победитель", - говорится в статье на новостном сайте "Affariitaliani".

​​​​​​​Саммит G20 - шестнадцатая встреча Группы двадцати (G20), проходила 30-31 октября 2021 года в Риме, столице Италии.