Fitch Ratings: Турция добилась роста экономики за счет адаптации к потрясениям

Турции удалось добиться экономического роста за счет адаптации к различного рода потрясениям. Таким мнением с агентством «Анадолу» поделился старший директор рейтингового агентства Fitch Ratings Эрик Ариспе Моралес, передает Trend.

«Fitch Ratings ожидает роста экономики Турции на 9,2 процента по итогам года. Высокий внутренний спрос, активное восстановление производства поддерживаются внешним спросом, значительный рост демонстрирует и экспорт», - отметил Моралес.

По словам собеседника АА, в рейтинговом агентстве ожидают, что в следующем году экономика Турции вырастет на 3,5 процента, а в 2023 году рост достигнет отметки 4,5 процента.

Также ожидается, что наряду с ростом цен на энергоносители снижение курса турецкой лиры будет способствовать росту инфляции в ближайший период, отметил Моралес.

Он напомнил, что Fitch Ratings в сентябрьском отчете прогнозировал 17-процентную инфляцию в Турции по итогам года.

В рейтинговом агентстве ожидают, что в 2022 году данный показатель снизится до 13 процентов.

По его словам, рост турпотока на фоне смягчения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, положительно скажется на экономике Турции.

«Ожидаем, что в этом году дефицит текущего счета снизится до 3 процентов, в 2022 году - до 2,3 процента, а в 2023 году составит 2,4 процента», - продолжил Моралес.

Далее представитель рейтингового агентства указал на решимость руководства Турции поддерживать финансовую дисциплину.

«Кроме того, анализируя прошедший период, мы видим, что турецкой экономике удалось вырасти и адаптироваться к различного рода потрясениям. Это положительный фактор. Кроме того, финансовый сектор Турции смог противостоять кризисам и стал «якорем» для страны на финансовом фронте», - сказал эксперт.

Старший директор Fitch Ratings привлек внимание к ряду препятствий на пути Турции.

«Мы должны подумать, удастся ли уменьшить неопределенность в политике в будущем. В плане масштабов и сроков смягчения политики эта ситуация больше связана с денежно-кредитным аспектом. К примеру, речь идет о том, будут ли приняты дополнительные меры политического стимулирования до выборов 2023 года», - добавил собеседник АА.