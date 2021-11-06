Террористы РПК продолжают сдаваться властям Турции

Турецким силам безопасности сдались еще двое членов террористической организации РПК. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщило министерство внутренних дел республики.

Было установлено, что бежавшие из рядов РПК боевики присоединились к группировке в 2015 и 2021 годах. Вплоть до недавнего времени они действовали на территории Турции и Ирака.

Отмечается, что они сложили оружие в результате разъяснительной работы правоохранительных органов.

Таким образом, число членов террористической организации РПК, которые добровольно сложили оружие и сдались властям в этом году, достигло 176 человек.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.