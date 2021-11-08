Парламент Турции обсудит продление мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане

Великое национальное собрание (парламент) Турции на этой неделе обсудит вопрос продления мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Законопроект за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудят во вторник, 9 ноября, на пленарном заседании парламента.

Зампред парламентской фракции Партии справедливости и развития Турции Бюлент Туран сказал агентству «Анадолу», что в Анкаре заинтересованы в решении всех проблем в регионе.

«Законопроект по Азербайджану в прошлом году в парламенте поддержали все партии, кроме Демпартии народов (HDP). Надеюсь, в нынешнем году документ поддержат все партии и мы сможем подчеркнуть, что Турция, ее армия, силы безопасности и государство рядом с азербайджанскими братьями», - сказал он.

Туран подчеркнул, что поддержка законопроекта по Азербайджану со стороны всех партий в парламенте очень важна в качестве посыла о единстве с братской и дружественной страной.

«В таких вопросах необходимо единство. Конечно, политическая полемика, споры могут иметь место, но некоторые вопросы должны оставаться вне этой полемики. Законопроект по Азербайджану - один из таких вопросов. Мы бы хотели, чтобы документ поддержали все без исключения партии», - сказал он.